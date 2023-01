Eurovisioonile pürgiv Ollie sündis muusika keskele. Jüri Mazurtšak pojale: sõida ja võida!

Võib öelda, et Oliver on sündinud muusika keskele. Tema muusikukarjääri alustala olevat kitarr, millele ta on pühendanud suure osa oma elust. Mingi aeg oli ta tundnud, et soovib muusikast midagi rohkemat saada, nii oligi ta hakanud tegelema muusika produtseerimisega ja alustas selle maailma avastamist. Hiljem lisandus tema oskuste pagasisse ka laulusõnade kirjutamine.

Oliver on isaga ühel nõul. Ta kinnitab, et on seekord täiesti tema ise. On nii nagu ta on ja püüab täpselt nii hästi, kui oskab. Mingeid numbreid ta enda sõnul taga ajama ei hakka ning mõistab, et kõikidele ei saagi meeldida. «See on võimatu missioon,» kommenteeris ta ning lisas, et ainuke, kellele saab lõpuni truuks jääda, on tema ise.