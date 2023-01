Teadlased arvutasid, kas Loch Nessi koletis võib olla hiiglaslik angerjas

Varasemates Loch Nessi järve vee DNA-uuringutes leiti suurel hulgal angerja DNAd, mistõttu teadlased oletavad, et väidetava järvekoletise asemel on inimesed näinud ebatavaliselt suuri angerjaid. Uuringu kohaselt on tõenäosus leida Loch Nessist meetrist angerjat 1 : 50 000, kuid tõenäosus leida kuuemeetrist angerjat on peaaegu null, teatab newsweek.com.