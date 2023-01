FOTO ⟩ «Imetamine ja gravitatsioon teevad oma töö.» Matti Nykäneni tütar räägib avameelselt rindadest

«Mulle on mu tissid alati meeldinud, kuigi enne olid need pisikesed mandariinid võrreldes praegusega. Nüüd on need pigem väiksemat sorti apelsinid, siiski endiselt üsna lõbusad kaaslased,» kirjutab naine Instagramis.

Ta on oma rindadega väga rahul ja loodab postitusega ka jälgijatesse rohkem positiivsust süstida. Avameelne postitus tõi loomulikult kaasa ka elava arutelu, kus naised lohutavad üksteist ja püüavad leppida faktiga, et imetamine on rikkunud nende rindade kauni ümara kuju.

«Jah, imetamine ja gravitatsioon teevad oma töö. Aga ma arvan, et kõige tähtsam on see, et laps saaks süüa ja oleks rahul,» ütleb üks kommenteerija. «Olen viit last rinnaga toitnud, võin öelda, et ühestki toetusest ei piisa, et nende lönti vajumist ära hoida,» kirjutab teine postituse all.