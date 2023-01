VIDEOD JA GALERII ⟩ Kümneid kordi kriminaalkorras karistatud mees avas näituse ja tegi Võsa-Petsist laulu

70-aastane Raivo Sirela mängib kitarri, laulab ja joonistab. Tema piltidest on avatud näitus Tuulemaa 6 asuvas sotsiaalmajas, kus mees praegu elab. «Tingimused on siin inimlikud võrreldes sellega, et kunagi elasin mahajäetud suvilates ja tegin lõkke peal süüa,» ütleb mees, kes 1980. aastal sai edukalt sisse Georg Otsa nimelisse muusikakooli. Sirela minevik on kirju ja tema näitusel väljas olevad tööd on valminud vanglas, kus mees on enda sõnul veetnud umbes 27 aastat.