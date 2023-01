ARMAS KLÕPS ⟩ «Armastuse maleva» Arvi leidis silmarõõmu

Anton Hansen Tammsaare manifesteeris oma teoses «Tõde ja õigus», et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Suure töörügajana «Armastuse malevas» tuntust kogunud Arvi tegi küll palju tööd ja püüdis endale ka kaaslast leida, kuid armastus jäi siiski tulemata.

Ent nüüd on õnn jõudnud ka tema õuele. Arvi silmarõõmuks on Gerda, kes neist ühismeedias ka armsad klõpsud on avaldanud.