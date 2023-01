SENITEADMATA PINGVIINIKOLOONIA ⟩ «Nägin midagi, mis nägi jääl välja nagu väga väike pruun plekk»

Teadlaste sõnul on koos uue kolooniaga nüüd teada 66 keiserpingviinide (Aptenodytes forsteri) kolooniat. Hiljuti avastatud koloonias elab hinnanguliselt 1000 täiskasvanud lindu 500 paaris koos poegadega, mistõttu on see keiserpingviinide pesitsuskohana suhteliselt väike, kuid oluline täiendus selle liigi kohta, teatab livescience.com.