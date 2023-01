FOTOD JA VIDEO ⟩ «Me tahame õiglust, me ei taha, et meie surnuid unustataks!» Protestid Peruu pealinnas saavad hoogu juurde

Boluarte oli Castillo asepresident ja asendas teda pärast seda, kui ta üritas 7. detsembri dekreediga kongressi sulgeda ja valitseda.

Neljapäeval marssisid tuhanded inimesed ümber Lima San Martíni väljaku, paljudel olid käes oma päritolukohale viitavad plakatid.

«Me tahame õiglust, me ei taha, et meie surnuid unustataks,» ütles Zulema Chacón Guardianile. «Me tahame, et see vallutaja tagasi astuks, ta ei esinda meid.»

«Nad on vargad ja nad valetavad ja valetavad meile,» ütles 52-aastane poepidaja Delia Zevallos, viidates kongressi, Peruu enim põlatud poliitilise organi seadusandjatele. «Rahvas on ärganud, me pole enam lapsed, me teame, kuidas lugeda ja kirjutada ... ja keegi ei saa meile öelda, mida teha.»

30 päevaks kehtestatud eriolukord võimaldab sõjaväel korra tagamiseks sekkuda ning peatab mitu põhiseaduslikku õigust, näiteks liikumis- ja kogunemisvabaduse. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA

Boluarte ütles eelmisel nädalal, et ei astu tagasi, ning kohtus neljapäeval ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo esindajaga. Eelmisel nädalal teatas ÜRO agentuur, et on Peruus kasvava vägivalla pärast väga mures.