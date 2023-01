NIBUD VABAKS ⟩ Facebook ja Instagram peavad populaarse Hollywoodi trendi valguses oma nibureegleid muutma

Naistele on läbi ajaloo öeldud, et nende rinnanibud peaksid olema peidetud ja erinevalt meestest on naiste nibud privaatsed. Kuid pidevalt arenev ühiskond on hakanud nendes normides ja stigmades kahtlema. Selle najal sai alguse üha enam populaarsust koguv liikumine «Vabastage nibud», vahendab sheknows.com .

«See on kultuurispetsiifiline, sest ilmselt teistes riikides kardetakse nibusid vähem,» kommenteeris näitleja ja režissöör Olivia Wilde möödunud aastal. «Arvan, et me kõik saaksime sellest kasu, kui hoolitseme selle eest, et naiste keha märgistavad häbiplekid meid ei mõjuta. Kui meile antakse võimalus oma keha näitamiseks, on sellel mõju. Sellel on mõju, kuidas me üksteist kohtleme ja kuidas me ennast kohtleme.»