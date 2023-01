ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: järjekordne taarakast keset linna, sedapuhku Estonia.

Idee paigutada parki hiiglaslik taarakast

Pidevalt sügelevad planeerimisalastel idiootidel sõrmed Nõmme maastikukaitseala järele. Nõmmekana näen seda kass-ümber-palava-pudru luusimist õige tihti. Ikka on vaja proovida kusagil metsa alla mõni kuubik sokutada. No ei anna rahu.

Mõte Tamsaare parki mingi uus hiiglaslik taarakast paigutada on lihtsalt nõme, muud midagi. Sealjuures – ükskõik, milline too välja peaks nägema. Normaalses linnas vahelduvad väljakud, platsid ja pargid ehitistega, mitte üks 50-meetrine piimapakk teisega.

Paraku näitab eluke, et kui vaimselt sandistunud aktiivne loll midagi väga peale pressib, ei loe lõpuks ka see, et Estonia ise on muinsuskaitse all ning Tammsaare park tervenisti looduskaitse all.