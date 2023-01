VIDEO ⟩ Alaska abielupaar korraldab koertele bussiekskursioone

Nagu tavalises reisibussis, tervitab bussijuht kõiki sõitjaid mikrofonist. Iga koer teab, milline on tema iste, ning istub oma kohale. «Kui kõik reisijad on peal, alustame sõitu sihtkohta, mille oleme selleks päevaks valinud,» ütleb Lee Thompson. Bussireisist tehtud video järgmises kaadris müttavad koerad juba metsa all ja tunnevad elust täit rõõmu.

«See on meile täiskohaga töö, pereäri, mis toob piisavalt sisse, et maksta arved ja katta toidulaud,» avaldab Lee, kes on koos abikaasaga koertele vaba aja veetmise võimalust pakkunud juba kaks aastat. Nende perre on lisandunud ka pisipoeg, kes meeleldi koertega tutvust teeb.