«Pisut kartsin, suured kingad olid täita.» Desiree Mumm laulab maailmakuulsat lugu eesti keeles

Noor näitleja ja laulja Desiree Mumm avaldas uue romantilise ballaadi «Ei tea ma veel».

«Lugu räägib kaotusvalust ja igatsusest. Sellest, kui kaotad endale kõige kallima inimese, kuid ei suuda sellega lõpuni välja leppida. Sellest, kuidas lootus ja armastus elavad edasi ka siis, kui suhe või see inimene enam mitte,» räägib Desiree uuest loost ning lisab, et stuudios seda sisse lauldes muutus ta päris emotsionaalseks. «Mingid kogemused mu enda elust ning lisaks ka seriaalis toimuv mõjutasid too hetk kindlasti protsessi. Loodan, et positiivselt,» ütleb Desiree.

Lugu sai tehtud TV3 seriaali «Armastus» teise hooaja jaoks. Loo meloodia võib olla paljudele juba tuttav, sest eestikeelse pala viis on pärit Joji maailmakuulsast loost «Glimpse of Us». Sellest Joji loost sai mullu suvel paljudes riikides üle maailma kõige populaarsem hitt. Eestikeelsele versioonile on sõnad kirjutanud Kersti Kuusk.