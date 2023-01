Õnnekombel lumelaviinist pääsenud Eesti alpinist plaanib vallutada maailma kõrgeima mäe

Üheksa kilomeetrit merepinnast kõrguva mäe vallutamine on olnud pea kõikide alpinistide suur unistus. «Everest ei ole kindlasti maailma kõige raskem ja võib-olla ka mitte kõige ilusam mägi, aga midagi ei ole teha, ta on siiski kõige kõrgem punkt maailmas – see on ka põhjus, miks ta inimestele tee peale jääb,» sõnab Kunnar Karu.