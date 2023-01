SÕNASÕDA KOHTUSAALIS ⟩ Riigiprokurör üritas endise abilinnapea lubamatu tõendiga võrku tõmmata

Möödunud aasta septembri lõpus valeütluste andmises õigeks mõistetud endine Tallinna abilinnapea Eha Võrk jõudis taas kohtusaali, kui koguneti arutama apellatsioonkaebust. «Viis, kuidas praegu see prokuratuurile oluline, kuid lubamatu tõend kohtu lauale on surutud, on minu arvates väga problemaatiline,» märkis vandeadvokaat Oliver Nääs ning taotles riigiprokurör Taavi Perni kõrvaldamist menetlusest.