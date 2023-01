KARMID ILMASTIKUOLUD ⟩ Briti näitleja jäi Californias matkates teadmata kadunuks

Briti näitleja Julian Sands sündis 1958. aastal Leedsis. Pikk ja kõhn Sands on näitlejakarjääri jooksul olnud eriti edukas just õudus- ja draamafilmides. Ta pälvis laiemat tähelepanu 1983. aastal filmis «A Married Man», kus tema ekraanipartner oli Anthony Hopkins, vahendab IMDb andmebaas.

Veelgi populaarsemaks sai Sands tänu 1985. aasta filmile «A Room With a View» ja järgmisel aastal esilinastunud «Gothicule».

Pärast suurt edu 80ndatel on ta näitlemisega edasi tegelenud, kuid seda kas vähem tuntud projektides või suurfilmide väiksemates rollides. 2020. aastal kolis ta Los Angelesse, kus ta elab koos abikaasa ja kolme lapsega.

2020. aastal avaldas Sands Guardiani intervjuus, et teda teeb õnnelikuks hommikul mäejalamil viibimine.

13. jaanuaril jäi aga Sands California osariigis asuvates mägedes teadmata kadunuks, vahendab news.sky.com. Pea nädala kestnud näitleja otsinguid on raskendanud ilmastikuolud. Laviiniohu tõttu lahkusid päästemeeskonnad laupäeva õhtul mäelt, kuid kui ilm lubab, jätkatakse otsinguid helikopterite ja droonide abil.

Kolmapäeval kinnitasid ametivõimud, et nad olid ühe matkaraja jalamilt leidnud Sandsi auto, kuid näitlejast pole jälgegi, vahendab Fox News.

Briti näitleja Julian Sandsi auto leiti ühe matkaraja juurest. Foto: Kuvatõmmis Youtube'i videost

KTLA 5 uudistesaade vahendas, et lisaks Sandsile on samas piirkonnas, Baldy mäel teadmata kadunuks jäänud teine matkaja. «Mõlemad mehed on kogenud matkajad ja täna on nende lähedased mures. Kummastki ei ole kuuldud päevi,» ütles saatejuht stuudiost. Teise matkaja kuulutas pere kadunuks esmaspäeva pärastlõunal.

Sündmuskohal olnud reporter John Fenoglio lisas: «Ilmastikutingimused mäel on ekstreemsed, öösel ja sellel nädalal on miinuskraadid. Parasjagu on kaks päästemeeskonda töös.»

Päästemeeskonnad otsivad matkajaid suurel maa-alal eri kohtades. Ühe päästemeeskonna juht avaldas, et mägi on väga järsk ja jäine. Ametivõimud on soovitanud isegi kogenud matkajatel Baldy mäge praegu vältida.