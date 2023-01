Maakleri apsakas kinnisvarakuulutuses tekitas paraja segaduse: telefon helises isegi kell kaks öösel

«Jätsin ühe nulli vahele ja renoveeritud kahetoalise Lasnamäe korteri hinnaks oli lõppkokkuvõttes vaid 10 600 eurot,» nentis Tretjakova. Tänaseks on kuulutuses viga parandatud ja korteri eest tuleb välja käia 106 900 eurot .

Portaalile Limon tunnistas maakler, et tema telefon oli kõnedest punane.

Maakleri Facebooki tehtud postituse all naljatlesid mitmed, et halb reklaam on ka reklaam.