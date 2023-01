Nutikassade kasutamise nõue tekitab klientides pahameelt. «Iga päev keegi õiendab ja küsib, kus on kassapidaja?»

«Tartus Maximas töötavad ainult nutikassad ja mitte ühtegi tavakassat,» ütleb tartlanna Eliisabet lisades, et Maxima vastas oleva poe müüja avaldas talle vestluse käigus, et iga päev mõned vanemad inimesed kõva häälega õiendavad ja küsivad, miks kassad ei tööta ning kus kassapidajad on. «See on harjumatu ja kummaline, et ühtegi tavakassat ei tööta ja iga kassa juures on silt «palume minna iseteeninduskassasse»,» rääkis Eliisabet oma tähelepanekust.