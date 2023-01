Popstaar Madonna avameelselt oma lastest: minusuguse emaga üles kasvamine on väljakutse

Kokku on lauljataril kuus last. 26-aastase tütre Lourdesi isa on Madonna endine kallim Carlos Leon ja 22-aastase poja Rocco isa on Briti režissöör ja Madonna eksabikaasa Guy Ritchie. Lisaks bioloogilistele lastele kasvab Madonna peres neli lapsendatud last: 17-aastane David, 16-aastane Chifundo ning kümneaastased kaksikud Estere ja Stella.