Kogenud päästja: elavat inimest pole mul õnnestunud rusude alt välja tuua, ainult surnud

Dnipros lasti venelaste poolt puruks kortermaja. Päästeameti välijuht Gert Teder rääkis, et ellujäämine sõltub mitmest asjast. «Üks on kindlasti see, mis on varingu tekitaja. Dnipro puhul see raketilöök võis olla esimene, mis inimesed ära tappis. See kuumus, lööklaine, lendavad fragmendid, kõik see,» räägib Teder. Teisalt on tema sõnul igal juhul oluline teada, mis tüüpi hoone kokku variseb. «Seal konkreetsel juhul oli paneelmaja...varingu päästjate jaoks on see esimene signaal, kuna paneel on suuremõõtmeline ehituskonstruktsiooni osa ja kokkulangemisel jäävad sinna tühimikud ja võib olla võimalus, et inimesed võivad jääda elama seal sees.»