GALERII ⟩ Ziggy Wild korraldas Fotografiskas metsiku juubelipeo

«Oleme üheskoos väga palju läbi elanud kuid seeläbi ka kasvanud ning arenenud,» räägib Prits ja lisab, et juubelikontserdi fookuses on just Ziggy Wild-i looming läbi aegade, mistõttu nägi laval nii bändi esialgset, praegust kui ka laiendatud koosseisu.