Putin peab sõda, et lõpetada sõda?

Kohtumisel blokaadi üle elanud veteranidega pajatas Punn Mutin: "Lahingutegevus kestab Donbassis 2014. aastast. Kõik, mida me täna teeme, sealhulgas sõjaline erioperatsioon, on katse see sõda lõpetada. Vaat milles on meie operatsiooni eesmärk. Ja kaitsta meie inimesi, kes seal nendel territooriumidel elavad."