«Elame edasi!» Kohus kuulutas välja Beatrice'i pankroti

Möödunud nädalal algas kohtuasi, kus käsitleti OÜ Sulevimägi maksejõuetusavaldust Beatrice Fenice-Laja suhtes. Pikalt pankrotiasja kohtus ei arutatud ning Tartu maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldas 18. jaanuaril pankrotiteate, kust ilmneb, et modell ja ärinaine Beatrice Fenice on pankrotis.

See kõik on suuresti seotud tema äritegevusega – Tallinna vanalinnas asunud šampanjatoaga, mis tegutses 14 aastat. Elu24 kirjutas aastal 2014, et alates septembrist ootab Beatrice'ile kuuluv šampanjatuba Mull külalisi õhtusöögile neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti kella 18st.