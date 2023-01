Dubais elav onlyfansitar Sandra Roosme: araabia keelt õppida pole vajadust, aga see hakkab kergelt külge

Rohkem kui aasta tagasi Dubaisse kolinud onlyfansitar Sandra Roosme nendib, et kuigi inglise keelega saab igal pool Dubais hakkama, siis sellegipoolest on ta otsustanud kohalikku keelt õppida.

«Olen iseseisvalt õppinud sõpradega suheldes ning Duolingo äpi abil,» ütleb Sandra, kelle sõnul on aga kergem õppida keelt suheldes. «Lihtsalt kuulen lauseid ja jätan meelde. Kirjapildis on õppimine väga keeruline, kuna kõik tähed on ainulaadsed ja võõrad ning lugemine ja kirjutamine käib tagurpidi.»