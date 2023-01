Liina Raud pani korteri müüki: minu ja Mihkli aegne hõng on ikka sees

«Sõbrad! Müün oma armast korterit imeilusas Laagris. Värskendusremont on just tehtud, aga minu ja Mihkli aegne hõng on ikka sees. Ja kui osta ei taha, siis äkki üürida? Anna julgelt teada,» seisab näitleja Liina Raua ühismeedia postituses.

Mihkel ja Liina tulid esimest korda paarina avalikkuse ette 2012. aastal. Kusjuures meediale ei kiirustatud suhtestaatust kommenteerima ning pigem aeti vett sogaseks. Juunis 2012 avaldas Elu24 loo sellest, kuidas vihje kohaselt käisid näitlejatar Liina (toona Vahter) ja Mihkel Raud koos Helsingis ning veetsid õrnutsedes aega Tallinna lennujaamas.

Liina ei soovinud Helsingis käiku siis telefonitsi kommenteerida, kuna viibis Itaalias ja kartis suure telefoniarve pärast. Veelgi varem nähti paarikest koos Tallinna vanalinna tänaval patseerimas ning Liinat mitmel Mihkli kontserdil joovastunult kaasa elamas. «Ma liigun ringi väga erinevate inimestega – nii meeste kui naistega, nii päeval kui õhtul,» seletas Mihkel toona, kui Kroonika küsis, kas tal on ehk Liinaga mõni projekt käsil.

«Kõikidega mul projekte käsil pole, mõnega on. On mul Liinaga mingi projekt käsil? Minu asi on rahustada ja kinnitada, et Liinaga ei ole mul mingit projekti käsil!» vastas ta.

Mihkel ja Liina abiellusid 2013. aastal ning neil on koos kaks last. 2019. aasta juulis teatas paar, et nad on läinud lahku, kuid mõni kuud hiljem, novembris, olid nad jälle koos.

«Vastab tõele, et oleme Liinaga taas koos. Perekonna nimel tuleb teha tööd ja me pingutame selle nimel!» kinnitas Mihkel tollal Elu24-le.

«Meil läheb hästi ja meie suhtes on kõik hästi,» lisas Mihkel.