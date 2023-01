KRÜPTOÄRIKAD JÄÄVAD VAHI ALLA ⟩ Kaitsja Paul Keres: see, mida Eesti kohtud on pidanud vahistamismääruseks, ei ole vahistamismäärus

Sel nädalal arutleti Harju maakohtus USAs hiiglaslikus krüptopettuses kahtlustatavate Eesti ettevõtjate Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko saatuse üle. Teisipäeval toimunud istungitel tõid ettevõtjate kaitsjad kohtus esile, et Turõgin ega Potapenko ei peaks vahi all olema.

«Mina ei näe mingit alust vahi all olemiseks,» lausus Turõgin ise, kui talle teisipäeval, 17. jaanuaril kohtus sõna anti. Prokuratuuri väitele, et Turõgin võib riigist lahkuda, vaidles ta vastu. «Esiteks tahaksin öelda, et elektroonilise valve korral ei ole võimalik lahkuda oma elukohast. Samuti ei ole olemas mul mingeid reisidokumente.»