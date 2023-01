«Päeva pealt astusin ma täiesti uude maailma.» Grete Paial täitus erilisest hetkest 10 aastat

Lauljatari sõnul on tähtpäeva tähistanud laul kogu senise karjääri jooksul tema olulisim. «Tänu sellele laulule sai suures plaanis minu jaoks kõik alguse – sündis artist Grete Paia. Lisaks olen ma südamest tänulik Svenile, et ta minus potentsiaali nägi ning minusse uskus. Ilma temata ei oleks kindlasti ka seda Gretet, kes ma täna olen,» tunnistas lauljatar.

Paia lisab Elu24-le, et samuti on see üks esimesi laule, mille ta kunagi kirjutanud on. «Laul sümboliseerib koostöö algust Sveni ja Moonwalkiga, tänu sellele laulule algas teataval määral ikkagi uus etapp minu elus, muusikaga hakkasin tegelema professionaalsemal tasemel kui kunagi varem,» täpsustab ta.