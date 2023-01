FOTOD ⟩ Valga lapsevanemate seas kütab kirgi lasteaias pakutav toit. «Oode on õudne! Pole täisväärtuslik!»

Toit Valga lasteaias. Foto: Erakogu

„Lisaks suurendatud toidupäeva maksumusele, mis hakkas kehtima alates 01.01.2023, on toidukvaliteet sama, mis Gurmann OÜ algusaegadel. Näiteks õhtu oote puhul erineb pakutav toit menüüs kirjas olevast. 9. jaanuaril 2023 pidi ooteks olema riisi-kanasalat 150 g, või sepik kurgiga 40 g, vesi 200 ml, kuid oli või sepik singiga 40 g ning morss 200 ml. 6. jaanuaril pidid lapsed leppima lihapirukaga, millest heal juhul kaks ampsu said. Lapsed tulevad koju tihti tühja kõhuga, sest pakutava toidu kogused on üpriski väikesed,» on kirjas vanemate pöördumises. Samuti toovad lapsevanemad välja, et salatites kasutatakse erinevaid seemneid, mida lapsed ei söö ning seetõttu visatakse suur osa salatitest lihtsalt minema. Vanemate soov on, et lastele pakutaks toitu, mida nad söövad.

Toit Valga lasteaias. Foto: Erakogu

«Sisuliselt on nii, et sama kvaliteedi eest, mis oli eelmisegi toitlustaja ajal peame tasuma rohkem kui kaks korda,» ütlevad vanemad. «Arvestades, et vanema osalus kujuneb välja selliselt hommikusöök 0 eurot, lõuna 2,84 eurot ja oode 1,15 eurot, siis on eriti kummaline oote maksumus. Lisaks arvestades sellega, et Valga piirkonnas makstavad palgad ning lastele mõeldud toetused on väikesed, igapäevaga elu aina kallineb, leiame, et vanemate osalus 3,99 on üpriski suur. Isegi Tartus, kus palgad on suuremad on lasteaia toidukorra maksumused väiksemad.»

Tehti otsus toidupäeva maksumuse osas