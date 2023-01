FOTO ⟩ «Ta võttis selle vitriinilt ja läks minema.» Vanem naisterahvas varastas Grossi poest Siret Kotka viktoriiniküsimuste kasti

«Sel hetkel oli rahvast üsna palju poes, eks neid inimesi, kes võibolla märkasid oli, aga ei osanud arvestada, et nii ei tohiks teha. Inimene lihtsalt võttis ja läks sellega minema,» rääkis Kotka Elu24-le. Kotka lisas, et naine tol hetkel poest midagi ei ostnud, vaid liikus kastikesega kassa juurest lihtsalt läbi.

Kotka ei oska isegi öelda, miks tema kastikest vaja läks. «Ei tea, kas ta tegi seda meeltesegaduses või teadlikult. Igatahes Rakke on päris pisikene koht, videost on inimese tegevus hästi näha. Annan talle aega homme kella kümneks, et see kast koos viktoriini lehtedega tagastada või siis teen politseisse avalduse,» loodab Kotka kogukonna survele ning peab võimuorganeid kõige viimaseks valikuvariandiks.