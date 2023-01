Jeremy Renneri seisund on seni avaldatust tegelikult hullem

Mõni päev pärast õnnetust selgus, et näitleja sai tõsiselt vigastada, kuna läks kedagi abistama, vahendab Indiana Express . Mäel autoga lumme kinni jäänud inimesele appi läinud Renner oli õnnetuse ajal kaine. «See oli traagiline õnnetus. Ta on hea naaber ja aitas teid lahti lükata,» teatasid ametivõimud ja viitasid sellele, et Renner kasutas lumesahka.

Teine allikas paljastas, et näitleja rindkerekahjustus oli olnud nii tõsine, et kogu rindkere tuli uuesti rekonstrueerida ning Jeremy paranemine võib võtta lausa kaks aastat. «Seni on talle tehtud kaks operatsiooni ning tõenäoliselt võib jalg vajada veel operatsiooni. Seni on arstid operatsioone proovinud teha väikeste vahedega, et Jeremy keha saaks võimalikult palju ise paranemisprotsessiga tegeleda,» sõnab lähedane ning usub, et Jeremy on tugev võitleja ning tuleb sellest kõigest kenasti välja.