ELU25 ⟩ Toomas Kümmel: väike sõjaväeline võimupööre Venemaal ehk vürstid opritšnikute vastu

Väga huvitav on kaadrimuudatuste taustal jälgida Soledari lahingute ametlikku kajastust Venemaal. Juba kolmapäeval teatas Prigožini pressiteenistus, et Soledar on vallutatud ja seda tegid eranditult Wagneri rünnakrühmad. Venemaa kaitseministeerium väitis aga vastupidist, et Soledar ei ole veel vallutatud ja rünnakutes osalevad armee dessantvägede üksused. Nii kestis see mitu päeva, kuni Putini ja Prigožini väidetava kohtumiseni Peterburis, mille järel kaitseministeerium teatas, et Soledari vallutamisel on mõningaid teeneid ka „Wagneri rünnakrühmade vabatahtlikel“. Viimased Ukraina allikad räägivad sellest, et sisuliselt on Soledaris Wagneri rünnakrühmad sisuliselt ümber piiratud Vene regulaararmee üksustest ja nad ei lase wagnerlasi ukrainlaste tule alt välja. Selles kõiges on märke vürstide soovist wagnerlased utiliseerida, aga laiemalt paistavad esimesed kodusõja elemendid.