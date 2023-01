Rumeenia tee-ehitus takerdus leiu tõttu, mis oli üllatus isegi arheoloogidele

Arheoloogide sõnul oli üllatus, et sellisest kohast leiti haud, sest varem ei ole sealt midagi leitud. Nad lisasid, et see pärineb viiendast sajandist eKr, mil piirkonnas domineeris hunnidena tuntud rahvas, kuid nimetatud paigas ei ole neist varem jälgi leitud, teatab livescience.com.