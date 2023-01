FOTOD JA VIDEO ⟩ Armastav isa ja tema raskelt vigastatud poeg maksavad Ukraina sõja hinda

34-aastane kaugmaa õhutõrjerakettide komandör Vitali sai haavata Ida-Ukrainas Donbassi piirkonnas, mis on jätkuvates lahingutes muutunud nii Ukraina kui Venemaa kohutavate kaotuste sünonüümiks. Kui palju on tegelikult hukkunuid, pole teada, sest kumbki pool ei avalda täpseid arve. Rindelt lahkunud haavatud sõdurite vool haiglatesse, nagu see, kus Vitalit ravitakse, näitab, et inimjõu kaotused on suured.