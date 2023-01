HIRMUÄRATAVAD FOTOD ⟩ «Siin on ohtlik olla!» Jēkabpilsis käib kibe töö, et linnast vesi välja pumbata

«Siin on ohtlik olla! Ärge edasi minge, tamm pole nii kindel,» sõnab uputuse all vaevleva Jēkabpilsi linna vabatahtlik, kes seab parasjagu üles torusid, et linnast vett tagasi Daugava jõkke pumbata. Kuigi olukord on stabiilne, ei ole linnaelanikud tammi vastupidavuses nii kindlad.