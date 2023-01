ÜKS ÕHTU, KAKS JUHTUMIT ⟩ Viljandis kimbutab naisi väidetav ahistaja

«Kuivõrd praegu on oluline välja selgitada mehe isik ning teha kindlaks, kas mees tülitas tänaval liikujaid tähelepanuvajadusest, terviseseisundist tulenevalt või oli tegu pahatahtliku tegevusega, alustasime täpsemate asjaolude selgitamiseks menetluse, mille käigus oleme praeguseks kogunud kõikvõimalikku infot ning vaadanud piirkonda jäävate turvakaamerate salvestisi,» nentis Lill, lisades, et töö mehe tuvastamiseks ning tema motiivide välja selgitamiseks jätkub.

Kui keegi juhtus möödunud reede õhtul kella 20–22 vanalinna piirkonnas Tasuja puiestee ja Hariduse tänava vahelisel alal liikuma ning märkas kas kirjeldatud vahejuhtumeid või tunneb napist kirjeldusest ära võimaliku teo toimepanija, palume sellest Viljandi politseinikele kas sotsiaalmeedia vahendusel või kirja teel aadressil meelis.lill@politsei.ee teada anda.

On teada, et tänaval teisi häirivalt käitunud mees on nooremapoolne ning keskmist kasvu. Tal oli seljas tume jope, jalas tumedad püksid ning peas hall kapuuts.