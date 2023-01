RESTORANIÄRIMEHED VS. MAKSUAMET ⟩ Sten-Erik Jantson ja Jaak Morna käivad maksuametiga kohut

«Tegemist pole klassikalise juhtumiga, kus raha võetakse kassast ära. Kõik on õigesti deklareeritud, pole tuvastatud ühtegi alusetut väljamakset,» nentis Sten-Erik Jantsoni ja Jaak Morna esindaja kohtusaalis. Maksu- ja tolliamet on aga veendunud, et restoraniärimehed püüdsid skeemi abil teadlikult maksukohustust vältida.