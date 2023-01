FOTOD ⟩ Saaremaa suurpere elu üleujutuse keskel: tualetti ega pesema ei saa, lapsi kanna seljas

Üleujutus Saaremaal Kaubi külas. Foto: Erakogu

Kuna hoovis on vesi põlvini, kantakse väikeseid lapsi seljas.

«Kõige totram ongi see, et lapsi peab hommikul seljas maantee äärde viima. Kui majas on kolmekuune imik... Süles peab läbi vee sumpama. Auto on tee ääres. Üks võtab ühe, teine teise. Aga mis saab homme... Laps tuleb koolist, ootab maantee ääres, et koju saada.»

Pere on korduvalt vallalt abi palunud. «Pehmelt öeldes saadeti pikalt. Soovitasid pumba rentida. Nüüd oleme öö otsa pumbanud, aga kuhu sa seda vett pumpad,» jääb Edale mõistmatuks. «Enam me ei oota vallalt midagi, nad ei saa kuidagi aidata.»

Hoolimata kõigest püüab Eda positiivsust säilitada. «Täna (17.01 – toim) endiselt hoov lainetab. Kõik on endine – merevaatega kodu üksikul saarel.»

Eda on ühendust võtnud ka kindlustusfirmaga. «Ütlesid, et Saaremaal on kolm talupidamist, kes on teada andnud, et nad upuvad.» Eda sõnul aga nende juurde üleujutuse tõttu praegu ei pääse ja kindlustuse tehtava ülevaatusega tuleb oodata. «Ütlesid, et kahe juurde pääsevad, meie juurde mitte.»

Majas elab lisaks Edale ja tema elukaaslasele kaks nende tütart koos oma peredega. Üks tütardest – Age – on perega ajutiselt Saaremaalt lahkunud. «Kodus ei saa pesta ja mitte midagi teha. Õues saab käia ainult pikkade säärtega kummikutega...»

Saaremaa valla abivallavanem Kaarel Tang kinnitas, et nad on Kaubi küla üleujutusest teadlikud ja ka sealsete elanikega suhelnud. «Üleujutus hõlmab osaliselt kogu Kaubi küla ning olukorda võib tulevikus leevendada kraavide puhastamine. Piirkonna teenuskeskuse juht on juba mitmendat päeva olnud abivajava perekonnaga ühenduses ja ka isiklikult kohapeal käinud,» nentis Tang. Viimase sõnul on perele pakutud ka ajutist elamispinda, mida aga täna veel vastu võtnud ei ole. «Lisaks on teenuskeskuse juht pöördunud ka põllumajandus- ja toiduameti poole võimalike lahenduste leidmiseks vee ärajuhtimisel antud kinnistult,» lisas abivallavanem.