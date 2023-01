Soome õlletehas saadab terviseid Saksa kantslerile Scholzile ja Ukraina rindele: vabastage Leopardid!

Uus õlu viitab diskussioonile Leopard 2 tankide saatmise üle Ukrainasse. Ligi aasta kestnud Venemaa agressioonisõda Ukrainas ei hakka veel lõppema, mistõttu loodetakse, et lääneriigid saadavad kõnealused lahingutankid Ukrainale appi, kirjutab iltalehti.fi.

Saksamaa on seni olnud tankide saatmise vastu. Saksamaa kantsler Olaf Scholz on põhjendanud, et Saksamaa soovib vältida otsest konflikti NATO ja Venemaa vahel.