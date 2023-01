ROOSALU KONFLIKTI VALGUSES ⟩ Näitleja Pille Pürg: ma pole ühtegi esinemist ära jätnud, kuigi võib-olla oleks pidanud

«Kuskilt läheb piir. Öeldakse, et käitu külas nii, nagu tahad, et sinuga käitutakse,» viitas kogenud näitleja Pille Pürg laulja Rolf Roosalu konfliktile, kus viimane esinemise ära jättis. Pürg ise ühtegi esinemist ära jätnud ei ole, kuid leiab, et artistide vastu peab olema lugupidamine.