VIDEOINTERVJUU ⟩ «Olukord oli väga ohtlik!» Jēkabpilsi linnapea tõdeb, et kevadiste üleujutustega ei pruugi tamm vastu pidada

«Praeguseks on olukord stabiliseerunud. Vesi on ikka väga kõrgel, jää on veel linnas. Ohtu enam muidugi ei ole, aga nüüd tegeleme päästetöödega ning võitleme üleujutuse tagajärgedega,» sõnab Jēkabpilsi linnapea Raivis Ragainis. Nimelt ületas eelmisel nädalal Jēkabpilsi linna läbiv Daugava jõgi kriitilise piiri ning jõevesi hakkas linna sisse voolama.