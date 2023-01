VIDEO ⟩ Ohoo! Tuhala Nõiakaev hakkas tänavu eriti varakult keema

Kui varasematel aastatel on Tuhala Nõiakaev keema hakanud varakevadel suurveede ja vihmasaju tõttu. Siis tänavu on võimalik võimast vaatepilti kaema minna juba nüüd jaanuaris.

Kirjutasime esmaspäeval, et viimastel päevadel sadanud tugev vihm ning lumesulaveed on oluliselt paisutanud Eesti jõgesid. Seetõttu on nii mõnedki kohad Eestis üle ujutatud ja ka elamud ohtu sattunud.