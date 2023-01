NÕIAD ENNUSTAVAD ⟩ Nõid Nastja: jäneseaasta on laste tegemise aasta

Nõid Nastja rääkis saates, et tänavu on meid ees ootamas kaks rasket perioodi. «Kõige ohtlikum võib sel aastal olla tähtede seisu järgi aprill. Aprillis on selline pingeline seis ja võibolla ka November.»

Nõia sõnul oli sarnane tähtede seis viimati vahetult enne Teist Maailmasõda. «Kuidas see välja näeb, mitte keegi ei tea,» ei oska Nastja aga täpsemalt öelda. «On suur tõenäosus, et Ameerikas ja Venemaal on võimuvahetus,» lisab ta aga kindlalt.

Kevadesse ennustab Nastja ka hinnatõuse, mis paljudel eestlastel hinge kinni võib tõmmata. «See on pigem valuutakriis. Valuuta kursid hüppavad.» Novembrisse ennustab ta aga kõige raskemat aega, tulemas olevat konfliktid Euroopas.

Ka Spiritualist Tene Laulu sõnul on 2023. aasta üsnagi raske, kuid naise sõnul ei ole need raskused midagi ületamatut. «Inimesed avavad ennast spirituaalselt rohkem ja seepärast tean, et me tuleme sellest välja,» on Laul vägagi kindlameelne. «Me tuleme materiaalsetest raskustest välja siis, kui me võtame teistsuguse suhtumise.»

Neid, kes oskavad ka tühjusest miskit luua, neid premeerivat Tene Laulu sõnul universum üsnagi lahkelt.

Nõid Ruth Pukmani sõnul on tänavu oodata ka väga palju paljastusi. «Ellu tulevad inimesed, kes hakkavad tooma välja peidetud saladusi. Need inimesed, kes on olnud sinu selja taga varasemalt, näiteks omakasupüüdlikul eesmärgil- on kadedust, varjamist, valetamist olnud, need inimesed tuuakse 2023. aastal päevavalgele,» ennustab Pukman.

Omale parema rahaenergia saamiseks soovitab nõid Nastja vanaema käsitöökarbist üles otsida punane lõngakera ning sinna sisse torgata mõningad nõelad ja neid seal ka edaspidi hoida.