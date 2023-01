FOTOD KOHTUST ⟩ Tapmise eest 20 aastaks vangi mõistetud napsulembene Vladimir nõuab enne tähtaega vabastamist. «Pidupäeval teen ikka 100–150 grammi!»

Esmaspäeval, 16. jaanuaril koguneti Harju maakohtusse, et arutleda 63-aastase Vladimir Gredin i vabanemise võimaluse üle. 2008. aastal mõisteti mees röövmõrvas (karistusseadustiku § 114 p 4, 5 järgi) süüdi, määrates karistuseks 20-aastase vangistuse. Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi tungis Vladimir Tallinnas ühte korterisse ning mõrvas selle perenaise. Meest oli ka varem kriminaalkorras karistatud, vahendas Postimees .

Tänasel kohtuistungil nentis Vladimir, et on nüüdseks terveks saanud ning välja teeninud vabaduses viibimise. «Aastaid tagasi olin ma haige, siis, kui mulle diagnoos pandi, kuid nüüd on hoopis teisiti. Praegu olen ma vanglas lihtsalt muidusööja,» märkis 20 aastaks vangi mõistetud mees.