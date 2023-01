ÕNNESOOVID ⟩ Raadiohääl Alari Kivisaar põrutas sünnipäeva puhul Monacosse

16. jaanuaril sünnipäeva tähistav raadiohääl Alari Kivisaar jagas eile oma jälgijatega lennukiaknast tehtud fotot, kuhu juurde on lisatud teemaviide #lendame. Kommentaariumis on palju küsimusi selle kohta, kuhu nüüd on minek, kuid sünnipäevaline ei ole praeguseks nendele vastanud.