SEGANE LUGU ⟩ Ansamblilt Legend esinemise tellinud Confido arst: urbanistlikud ja omanäolised ruumid on trendikad

Ansambli Legend liige Rolf Roosalu tegi nädalavahetusel ühismeediasse postituse, kus ta tunnistas, et pidi keelduma esinemisest. Nimelt korraldas justkui Confido möödunud reedel, 13. jaanuaril, oma meditsiinitöötajatele uusaastapeo. Roosalu sõnul renditi selleks garaaž, mis oli koristamata, külm ning rehvi- ja gaasihaisune. «Ei osanud ette näha nii maineka organisatsiooni puhul, et peaksin eelnevalt kontrollivam olema,» kirjutas Roosalu.

Confido meditsiinikeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Eve Kaljusaar ütleb aga, et see on väärinfo. «Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. Postitusest jääb mulje, nagu oleks Confido meditsiinikeskus korraldanud oma töötajatele 13. jaanuaril sündmuse ja ansambli Legend esinema kutsunud. Paraku see siiski nii ei olnud. Oleme juba Rolf Roosaluga ühendust võtnud ja teda sellest informeerinud.»