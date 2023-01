«Miks vaba aja asjad sinna tehti, kui aed ees on?» Külastajad on nördinud ootamatult suletud Tallinna sadama ala pärast

Elu24 lugeja ei mõista, miks on tehtud Tallinna sadama alale vaba aja veetmise koht, kui see pole tihtipeale avatud. Sadamasse on rajatud ka kõikidele nõuetele vastav mänguväljak lastele, kus vanemad armastavad oma põnnidega käia.

Lugeja väidab, et on korduvalt värava taha jäänud ning ühegi põhjenduseta.

AS Tallinna sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul on ala sulgemiseks olnud väga mõjuvad põhjused, ka sel korral. «Kruiisipromenaad on osaliselt suletud seoses rahvusvahelise koostöö raames saabunud Ameerika Ühendriikide sõjalaeva Roosevelt külastusega. Kruiisialale on kehtestatud Kaitseväe ajutine julgeolekuala. Laev lahkub Vanasadamast teisipäeval, 17.jaanuari keskpäeval ja siis on promenaad jälle täies ulatuses avatud. Värava sulgeme üliharva, kui on tegemist eriürituste ja/või sõjalaevade külastuste korral kaitseväe eritingimusega.»

Veel tänab Arro lugejat nende tähelepanu juhtimast puuduvale infole. «Tavapäraselt on info väravatel olemas, seekord tõesti jäi paigaldamata. Palume vabandust tekkinud ebamugavuste eest. Loodame, et kruiisipromenaadi külastaja leiab tee tagasi ja saab nautida kauneid vaated merele, laevadele, linnale ja sadamale.»

USA saatkond Eestis on 14. jaanuaril teinud oma kodulehele ka pressiteate seoses lennukikandja tulekuga. «Sõjalaev Roosevelt on Tallinnas rutiinsel sadama külastusel, et tankida ja varusid täiendada. Lisaks annab see meremeestele võimaluse tutvuda kohaliku eluga,» seisab teates.

USS Roosevelt on USA mereväe 30. Arleigh Bruke'i klassi hävitaja, mille pardal on Aegise juhitavate rakettide süsteem, mis koos integreeritud radariga on võimeline üheaegselt kaitsma nii õhust, veepinnalt kui ka vee alt tulevate ohtude eest. Sama süsteem suudab pakkuda kaitset ka ballistiliste rakettide vastu.