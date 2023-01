FOTO ⟩ «Mu koer oli trepikojas lämbumas.» Kristiines loobitakse kortermaja ümber loomadele toitu

«Vindi 13 on pidevalt ümber maja igasugust toitu teradest lõheni välja. Korteriühistu juhatus laiutab käsi. Mupo ütleb, pean tegija pildile saama. Tädi, kes toitu paneb, sõimab mind südametuks ja linnukestest jm loomadest mitte hoolivaks. Minu koer on aga kaks korda kondi kõrisse tõmmanud ja lämbuma hakanud. See pole normaalne,» kirjutab Kristiine Facebooki grupis seal elav Sirje.