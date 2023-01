Romeo Kalda jäi kaebusega justiitsministeeriumi vastu tühjade pihkudega

Tartu halduskohus tõi 16. jaanuaril tehtud otsuses esile, et riigivastutuse seaduse § 15 lõike 1 kohaselt võib isik nõuda kohtumenetluse käigus, sealhulgas kohtulahendiga tekitatud kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kohtunik on kohtumenetluse käigus toime pannud kuriteo. Praegusel juhul seda tuvastatud ei ole.

Et kehtiv seadus välistab Kalda nõude rahuldamise, siis oli halduskohtul vaja otsustada, kas asjaomane normistik on põhiseaduspärane, ning vajaduse korral tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Kuna normi põhiseadusvastaseks tunnistamise eelduseks on kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumine, s.t asjaolu, et kohtumenetluses esines õigusvastane viivitus, kontrollis kohus poolte väiteid haldusasjade menetluste kestuse kohta.