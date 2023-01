Ain Mäeots «Kuulsuse narride» ekraniseeringust: ka Eesti rahvas võiks enda üle rohkem naerda

Elmari saatejuht tegi tähelepaneku, et kinokülastajad on kurtnud, et filmis ei ole narrid nii narrid, kui nad võiks olla. Mäeots vastas seepeale, et lähtekoht ja mõte erinevalt 40 aasta tagusest telelavastusest oligi see, et tegelased on päris inimesed, mitte karikatuurid. «Nad teevad tavapäraseid asju, mis kukuvad narristi välja, aga nad ei naeruväärista end just selle eesmärgiga, et me saaks neile kaasa elada,» lisas filmi režissöör.