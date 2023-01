ŠOKEERIV KOGEMUS ⟩ Rolf Roosalu tühistas kontserdi: koristamata, külm ning rehvi- ja gaasihaisune garaaž – kuidas saab sellistes tingimustes esineda?

«Kahetsusväärne on tõdeda, et veel tänapäeval leidub sellise hoiakuga tegelasi ja eriti nende seas, kes on pea poole oma elust pühendanud sellele, et õppida, kuidas teisi inimesi aidata!» kirjutab ühismeedias muusik Rolf Roosalu, kes keeldus Confido meditsiinikeskusele esinemast. Confido aga selgitab, et nemad Roosalu ansamblit esinema ei kutsunud.