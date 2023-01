KAUNIS KLÕPS ⟩ «Ilus ja maagiline hetk!» Mees laskus virmaliste all ühele põlvele

Wild About Lapland on ettevõte, mis korraldab matkasid Rovaniemis, Lapimaal. Huvilised viiakse Lapimaa metsikusse loodusesse, kus nad näevad hingematvat virmaliste vaatemängu.

«Ta ütles virmaliste all «jah»! Milline ilus hetk ühel meie hiljutisel virmaliste tuuril Rovaniemis,» on kirjas 8. jaanuaril postitatud pildi juures. «Oleme tänulikud, et saame olla osa nendest erilistest hetkedest meie külaliste jaoks,» ütlevad matka korraldajad.