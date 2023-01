KOHUTAV ⟩ Kreekas viskas ema oma beebi jõkke põhjustades sellega lapse surma

Naine arreteeriti 2. jaanuaril ning ta väitis, et juhtunu näol oli tegemist õnnetusega. «Beebi roomas vette hetkel, mil vaatasin oma mobiiltelefoni,» ütles naine, kes ei suutnud last külmast jõeveest päästa, kuna ei osanud ujuda. Selle nädala alguses tunnistas naine, et ta oli ise oma tütre vette visanud ja lasknud tal seal surra. Ema ülestunnistus tähendab, et naisele esitatakse süüdistus «tahtlikus tapmises», vahendab Keep Talking Greece.